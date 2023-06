O parque natural do Poço D'Anta e o Parque São Pedro estão entre as áreas que serão abertas para a visitação e atividades que integram as ações de celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente, nessa segunda-feira (5). A cerimônia de assinatura será realizada às 11h no Horto Municipal, dentro da programação de comemoração do aniversário de 173 anos do município.

Outra proposição que será encaminhada ao Legislativo é a mensagem que institui a Lei de proteção ambiental da bacia da represa Dr. João Penido, para que atividades, obras, edificações e intervenções sejam autorizadas e regularizadas, considerando a proteção dos recursos hídricos.

A PJF também lançará o programa Lixo Zero, que conta com a ampliação das rotas de coleta seletiva, com o objetivo de atender 90% da área urbana do município. Segundo o Município, com a cobertura a cidade conquista a 10ª posição no ranking nacional de cidades com coleta seletiva, entre as cidades com nível populacional acima de 500 habitantes. O material reciclado coletado será destinado a seis associações de catadores, gerando renda para 71 famílias.

Outra ação será o recebimento do Plano de Manejo do Parque da Lajinha que, além do levantamento de toda a riqueza ambiental da unidade de conservação, apresenta possibilidades a curto, médio e longo prazo para novos usos, atividades e melhorias.

Também será entregue o Plano Municipal da Mata Atlântica, que demonstra a cobertura significativa preservada de Juiz de Fora. Segundo a Prefeitura, esse conjunto de programas e políticas ambientais possibilitarão o aumento da arrecadação de ICMS ecológico e o reconhecimento da cidade como a primeira de Minas Gerais reconhecida no Tree Cities of The Word, programa administrado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO-ONU) e pela Arbor Day Foundation (EUA).

Todas essas frentes integram a Semana Municipal do Meio Ambiente, com o tema: Lixo transformado, riqueza para cidade que começou no dia 1º de junho com a inauguração da ecobarreira no Rio Paraibuna próxima à ponte Arthur Bernardes e conta com uma programação que vai até a quarta-feira (7).