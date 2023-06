Dois automóveis colidiram na Avenida Brasil na noite desta sexta-feira (2). Um dos veículos capotou. na De acordo com os Bombeiros, os dois ocupantes já se encontravam fora do veículo. Um dos motoristas tinha um corte na cabeça e foi avaliado pela equipe do SAMU, o outro ocupante não apresentava lesões nem machucados, dispensando atendimento. No outro carro envolvido, havia uma pessoa que nada sofreu.