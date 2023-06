A Polícia Militar Rodoviária prendeu em flagrante um homem na Rodovia LMG-874, em Juiz de Fora, com uma motocicleta roubada, na manhã deste sábado (3). A equipe deu ordem de parada ao motociclista, mas ele desobedeceu e fugiu em alta velocidade no sentido do Bairro Vila Ideal. O indivíduo é suspeito de adulteração de sinal identificador de veículo, receptação e, além disso, assumiu direção perigosa e é inabilitado para conduzir a moto.



Na BR-267, próximo a um motel, o sujeito perdeu o controle direcional e continuou a fuga à pé, descendo em um local de difícil acesso e se escondendo em um bambuzal, próximo às margens do Rio Paraibuna.

O autor foi localizado e preso em flagrante. Os policiais verificaram a motocicleta, constataram que o veículo possui sinalização de roubo/furto. Durante a ação, um rádio de comunicação da PM foi extraviado ao cair Rio Paraibuna.



