Um idoso de 72 anos morreu após seu carro cair de uma altura de aproximadamente 200 metros, do local conhecido como Monte Adonay, no bairro São Benedito, neste sábado (03). A mulher, 50 anos, que estava no banco do carona teve ferimentos generalizados.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, três guarnições deslocaram para atendimento ao veículo. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constatou o óbito do motorista no local, já a passageira teve escoriações com suspeita de fratura na costela, sendo assistida pela Unidade de Resgate.

Ainda segundo os bombeiros, o local é de difícil acesso, sendo necessárias técnicas de salvamento em altura e salvamento terrestre para retirada das vítimas.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local para trabalhos de praxe.