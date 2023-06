Um homem, de 36 anos, foi preso por tráfico de drogas, com um pé de maconha, nesta sexta (02) no bairro Jardim Natal, Zona Norte de Juiz de Fora.



De acordo com informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento preventivo contra o tráfico de drogas, os militares foram verificar uma denúncia feita através do 181. A equipe se deslocou até o local da denúncia e durantes as buscas foram localizados e apreendidos duas buchas de maconha, um pé de maconha, um celular e R$10.

O homem, que estava no local, foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material encontrado.

FOTO: PMMG - Reprodução

PMMG - Reprodução

Tags:

Drogas | Maconha | Preso | Tráfico | tráfico de drogas