Dois Policiais Militares salvaram uma criança, uma menina de 3 anos, que se engasgou na noite deste sábado (03) no bairro Teixeiras em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais foram abordados pela família da criança com a menina no colo, que estava desmaiada e com as vias aéreas obstruídas. A equipe, realizou, por diversas vezes, a manobra de Heimlich, fazendo com que a criança expelisse certa quantidade de secreção, contudo, sem retomar a respiração.

A equipe levou a criança até o hospital da Unimed, onde, através de procedimentos médicos, a criança retomou a respiração e consequentemente o estado de consciência. Ela está fora de perigo.

Veja o vídeo da ocorrência abaixo.

Your browser does not support the video tag.





Tags:

Criança | Engasgo | Salva