Um jovem, de 19 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo na noite deste domingo (04) no bairro Parque das Torres em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais executavam uma operação de ocupação no bairro e durante um patrulhamento preventivo teriam se deparado com o suspeito que apresentou uma atitude suspeita. Ao ver a viatura, o jovem tentou fugir, mas foi alcançado pelos militares.

Durante a busca pessoal, foi encontrado uma pistola Glock 9 milímetros e um carregador com 18 munições de 9 milímetros.

O jovem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

