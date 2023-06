Pecuaristas de leite de Juiz de Fora podem se inscrever no Programa Municipal de Apoio e Assistência Técnica em Pecuária Leiteira (PróLeite) até o dia 23 de junho. O cadastro para assistência técnica gratuita com atendimento personalizado nas áreas de gestão zootécnica, econômica, de escrituração de dados produtivos e no controle reprodutivo dos animais, deve ser feito presencialmente.



Os interessados devem ir até a sede da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), localizada na Av. Brasil 2001, 6º andar, no Centro, das 14h às 17h. Já de forma online, é possível fazer o cadastro pela Prefeitura Ágil, até as 23h59 do dia 23.



As instruções da Prefeitura para os interessados são:



1º passo - Realizar cadastro na plataforma com um e-mail e senha;

2º passo - Clicar no ícone “Protocolo” e digitar o assunto: Processo de Inscrição Seapa - 005/2023 - para agropecuaristas de leite interessados em participar do PróLeite;

3º passo - Separar todos os documentos para serem anexados. Sugerimos que os documentos estejam em PDF;

4º passo - Em seguida, é preciso preencher o formulário;

5º passo - Anexar os documentos;

6º passo - Protocolar o pedido.



Os documentos obrigatórios que devem ser apresentados ou anexados de forma online são:



- Documento de identificação oficial com foto (RG, CNH, Passaporte, entre outros).

- CPF

- Registro da propriedade no município de Juiz de Fora ou documento comprobatório indicando a condição

- Cartão do Produtor válido (Comprovante de Inscrição Estadual de Produtor Rural), ou outro documento que comprove a produção de leite.

- Termo de Compromisso e Responsabilidade assinado (Anexo I do Processo de Inscrição e Candidatura).



As inscrições podem ser feitas no link.