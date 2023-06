Os congestionamentos no trânsito de Juiz de Fora são uma realidade enfrentada pela população. Atualmente, a cidade tem uma frota de cerca de 300 mil veículos cadastrados e em circulação, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Essa realidade traz diversos problemas, principalmente nos horários de pico. Segundo o mestre em Engenharia de Transportes José Luiz Britto Bastos, o número de veículos em circulação e péssima qualidade do transporte público, são os principais fatores dos congestionamentos no trânsito. “De um modo geral, em nossa cidade as pessoas se deslocam usando seus automóveis e não o transporte público. Isso ocorre porque infelizmente, o transporte público ofertado aos usuários, não é de qualidade, não é regular e é sem conforto, nesse caso as pessoas preferem usar o automóvel ao ônibus, porque não confiam no sistema de transporte”, completa Britto.

A reportagem questionou o Executivo em relação as medidas adotadas afim de amenizar os impactos no trânsito, mas não houve retorno.

FOTO: Petterson Marciano - Trânsito em Juiz de Fora

Especialista aponta soluções

Segundo Britto, algumas medidas técnicas podem melhorar um pouco a fluidez, como o controle do fluxo feito por agentes de trânsito, mas com toda certeza, jamais será a soluções definitiva para o problema.

“A solução para as cidades está também em reduzir o volume de automóveis em circulação, mas para que isso ocorra, é preciso que a cidade ofereça à sua população um transporte público de qualidade, confortável e regular. Algumas medidas técnicas podem melhorar um pouco a fluidez, mas com toda certeza, jamais serão soluções definitivas para o problema”.

Número de agentes de trânsito é insuficiente

De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), a cada mil veículos cadastrados, o ideal é ter um Agente de Trânsito responsável no município, porém, a realidade em Juiz de Fora é bem inferior. A cidade deveria ter em média 300 agentes, e atualmente conta com cerca de 70, ou seja, a cidade não atinge nem metade do sugerido pelo Departamento.

Para o engenheiro, agentes seriam fundamentais para auxiliar no ordenamento do fluxo dos veículos.

O Portal entrou em contato com a Prefeitura para questionar o atual número de agentes e se há previsão de concurso, porém, mais uma vez não obtivemos retorno do Executivo.

Quase R$2 milhões foram arrecadados em multa de trânsito só em abril

A Prefeitura de Juiz de Fora gerou R$ 1.901.868,67 de multas no mês de abril deste ano. Conforme consta no “Portal da Transparência”, 8.370 multas foram dos radares e 3.283 efetuadas pelos agentes de trânsito.



Do total das multas aplicadas, R$ 1.610.590,33 foram arrecadados, porém, o Executivo aplicou apenas R$ 582.618,09. Veja na tabela abaixo.

FOTO: Reprodução/PJF - Número de Multas Abril

A reportagem questionou a Prefeitura sobre o uso total dos recursos de multa e não houve resposta.