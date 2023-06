Um homem morreu na tarde desta terça-feira (6) após cair com o carro no Rio Paraibuna, na Avenida Brasil, em Juiz de Fora. Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros a vítima já estava sem vida no local e não foi em decorrência do acidente.

Agentes de trânsito controlam o fluxo, que segue em meia pista.

**Matéria em atualização

