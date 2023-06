A Prefeita de Juiz de Fora, inaugurou na noite dessa segunda-feira (5) as obras de drenagem e pavimentação no Bairro Santa Cruz. Segundo o Executivo, a inauguração faz parte do calendário de comemorações dos 173 anos de Juiz de Fora.

Ainda de acordo com a Prefeitura, as obras realizadas no Bairro Santa Cruz contemplaram as ruas Miguel Marinho, Altamiro Venâncio, Maria da Conceição Marinho e João Ferreira de Moraes, com serviços de drenagem de águas pluviais, recapeamento asfáltico, sinalização horizontal e instalação de lâmpadas de led. No total, a Prefeitura investiu R$2.192.597,15 nas obras destas quatro vias.

De acordo com a prefeita Margarida, a Rua Miguel Marinho precisava de uma nova rede de drenagem há anos, pois sofria com problemas anuais de enchentes e alagamentos na época das chuvas. Muitas das casas foram projetadas há 40 anos, em um mutirão realizado pela então administração municipal e moradores. “Essa é a antiga Rua 13, que fez em mutirão, há 40 anos, a construção de uma rede de água pluvial para a via. Mas não só a rua e a região se expandiram, como também o próprio tempo fez com que esta rede não desse mais conta do recado. Por isso essa obra é fundamental, mesmo sendo uma obra que está debaixo da terra, ela é importante para a vida das pessoas. Obra pública boa é obra que é necessária na vida das pessoas, não apenas aquelas obras que são mais bonitas, mais vistosas. Essas são lindas, mas em nada ajudam a resolver os problemas do dia a dia. Uma grande forma de comemorar os 173 anos de Juiz de Fora é vir aqui em Santa Cruz, inaugurar uma obra que está debaixo da terra, mas que resolverá definitivamente os problemas da vida de quem mora aqui”.

Para o secretário de obras, Lincoln Santos, foi uma intervenção difícil, porém necessária. A SO realizou a construção de 270 metros de rede de drenagem na rua Miguel Marinho, a que mais sofria com os alagamentos. “Tivemos que fazer a construção de novas redes nas ruas, a uma profundidade de quase cinco metros, uma obra complicada, mas extremamente necessária. A rede que existia aqui, passava por debaixo de várias casas e isso era muito perigoso, pois colocava em risco todas essas construções que ficavam em cima da rede. Então, além de resolver a inundação da rua Miguel Marinho, também resolvemos o problema de segurança das casas, que estavam por cima da rede antiga. Muito bom poder estar aqui, entregando o que prometemos, e dando soluções definitivas para um problema histórico”.

Presente na solenidade, o vereador Nilton Militão, ressaltou a importância das intervenções, uma vez que são demandas históricas, pedidos há anos pelos habitantes do bairro. “Toda vez que vinha uma chuva, alagava a casa dessas pessoas. Estou no meu terceiro mandato como vereador, e todos os anos eu pedia ao governo municipal para que tomasse as devidas providências, mas nada foi feito. Nada até agora. É uma obra que não aparece. E quando a obra não aparece, só é conduzida por pessoas com uma sensibilidade extrema. Essa obra é respeito aos moradores da Rua Miguel Marinho. Nossos agradecimentos à prefeita Margarida”.

Os moradores do bairro Santa Cruz também agradeceram e elogiaram o trabalho da prefeita Margarida e as equipes que atuaram nas ruas. A moradora Monique Rocha conta que espera essa obra há um bom tempo, devido aos alagamentos e inundações, que causaram muitos problemas. “Estamos todos os moradores felizes, pois agora isso irá acabar. Já vi e sofri junto com vizinhos e amigos, que perderam muita coisa durante esses anos todos. Dá um alívio saber que isso não vai acontecer mais”, diz Monique





