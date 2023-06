Um homem, de 37 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo após ameaçar funcionários de uma academia com uma arma na no noite desta terça (06) no bairro Bonfim em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais receberam informações de que o suspeito estava em frente a uma academia, portando arma de fogo e muito alterado, estava ameaçando funcionários do local.

Os militares foram até a academia e abordaram o suspeito e durante as buscas localizaram uma pistola 9 milímetros com 18 munições intactas, dois carregadores e um coldre.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido.

