Nesta quinta-feira, dia 8 de junho, a Igreja Católica celebra a festa da instituição da Eucaristia, o Corpus Christi. Na data recordamos a doação, a entrega, o amor de Jesus por seu Povo através do seu “Corpo e Sangue”. A solenidade também é marcada pela confecção de tapetes, por onde passa a procissão com o Santíssimo Sacramento, uma tradição que, aos poucos, está sendo retomada.

Em toda a Arquidiocese haverá programações especiais em comemoração à data. Em Juiz de Fora, o destaque vai para a celebração que reunirá todas as paróquias da Forania Santo Antônio na Paróquia Bom Pastor. A Santa Missa, marcada para as 16h, será presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira. Logo após, haverá procissão luminosa em direção à Catedral, onde haverá a bênção do Santíssimo.

Confira, abaixo, as programações completas:

Juiz de Fora

Catedral Metropolitana – Centro

7h, 8h30 e 10h - Missas

16h – Missa no Bom Pastor, seguida de procissão do Santíssimo Sacramento para a Catedral, onde será dada a Solene Bênção do Santíssimo

Paróquia Bom Pastor – Bom Pastor

16h – Missa Campal, em frente à Matriz, seguida de procissão do Santíssimo Sacramento para a Catedral, onde será dada a Solene Bênção do Santíssimo

Paróquia Cristo Rei – Jardim do Sol

8h – Adoração

9h - Missa Solene na Matriz

Em seguida, procissão motorizada recolhendo mantimentos para a Sociedade São Vicente de Paulo

*Confecção de tapetes: Os tapetes serão confeccionados, na praça em frente à Matriz, pelos paroquianos, a partir das 3h da quinta-feira (8).

Paróquia Divino Espírito Santo – Progresso

7h30 - Missa na Matriz

9h30 - Missa na Igreja Santa Clara

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Linhares

7h – Missa na Matriz, seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento

19h – Santa Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Nossa Senhora Aparecida

8h – Missa seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas da paróquia

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Mundo Novo

8h – Missa e Adoração ao Santíssimo Sacramento até às 12h

10h – Missa na Capela Santa Cecília

Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Paula Lima

9h – Missa e procissão na Matriz

*Confecção dos tapetes: Serão confeccionados tapetes somente na entrada da Igreja e no meio da praça, sendo três desenhos a base de serragem e o restante com uso de colchas de retalho. Cerca de 15 pessoas ajudarão neste trabalho.

Paróquia Nossa Senhora da Cabeça – São Dimas

8h – Missa na Matriz, seguida de procissão e benção percorrendo as comunidades

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Benfica

8h – Missa na Matriz, seguida de Procissão Luminosa

19h30 - Missa na Matriz

* Durante todo o dia a Igreja estará aberta para adoração.

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Morro da Glória

7h, 10h - Missas

9h – Missa na Capela São Roque

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Grama



16h - Missa na praça central de Grama, seguida de procissão até a Matriz, onde será dada a bênção solene do Santíssimo Sacramento

*Confecção de tapetes: Os paroquianos se reunirão para fazer os tapetes no pátio da igreja na quinta-feira pela manhã.



Paróquia Nossa Senhora das Estradas – Igrejinha

8h – Missa e Procissão na Igreja São José (Valadares)*

10h30 – Missa e Procissão na Comunidade Nossa Senhora do Desterro (Toledos)

15h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Barbosa Lage

9h – Missa na Matriz

Em seguida, procissão pelas ruas do bairro Barbosa Lage e benção do Santíssimo

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Nossa Senhora de Fátima

8h30 – Missa e procissão na Comunidade Sant’Ana e São Joaquim

18h – Missa e benção do Santíssimo na Matriz



Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Santa Cruz

8h - Missa na Matriz, seguida de procissão para a comunidade Divino Espírito Santo

Ao final, benção do Santíssimo



Paróquia Nossa Senhora de Lourdes - Bairro Francisco Bernardino

16h – Solene Celebração

Logo após procissão com Santíssimo Sacramento

*Confecção de tapetes: O tapete será feito no estacionamento da igreja. O trabalho será iniciado na noite anterior, na quarta-feira, após a missa das 19h, com os desenhos. A ornamentação com as serragens será feita na quinta-feira (8) pela manhã.

Paróquia Nossa Senhora do Líbano - Grajaú

8h – Missa no Colégio Santos Anjos

9h30 – Missa na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes

11h– Missas na Matriz

16h – Missa na Casa de repouso



Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Monte Castelo

17h – Missa Solene, seguida de procissão

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Jardim Esperança

16h – Solene Celebração e Benção do Santíssimo na Comunidade Nossa Senhora Aparecida

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Granbery

10h – Missa e procissão com a bênção do Santíssimo

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Rosário de Minas

16h – Missa na Matriz, seguida de procissão e benção do Santíssimo Sacramento

Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus – Bairro de Lourdes

10h – Missa Solene da Matriz

Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Bairu

9h – Missa, seguida de procissão do Santíssimo

Paróquia Sant’Ana – Vila Ideal

15h – Missa com procissão e bênção do Santíssimo Sacramento

*Confecção de tapetes: Serão confeccionados em torno de 15 tapetes. A montagem terá início às 8h da manhã, na quinta-feira (8).

Paróquia Santa Cruz - Bandeirantes

9h - Missa na Matriz seguida de procissão com Santíssimo Sacramento

Paróquia Santa Luzia – Santa Luzia

9h30 – Missa Solene na Praça de Santa Luzia

Logo após, procissão e benção do Santíssimo

* Confecção de tapetes: A partir das 5h da manhã, aproximadamente 200 pessoas envolvidas na confecção de 25 tapetes. Eles serão montados na Rua Porto das Flores.

Paróquia Santa Rita - Bonfim

7h e 15h* - Missas Solene

*Após a Missa da tarde haverá procissão

*Confecção de tapetes: A primeira etapa será tingimento das serragens na manhã da terça-feira (6). Na quarta-feira, às 18h, os voluntários começam a marcação dos desenhos, que serão feitos no entorno da igreja, e cobertura com as serragens. Toda a manhã da quinta-feira (8), terá o objetivo de finalizar os tapetes.

Paróquia Santa Teresinha – Santa Terezinha

8h30 – Missa na Matriz

Paróquia Santíssima Trindade - Poço Rico

8h – Missa no Santuário São Judas Tadeu.

9h – Missa na Igreja Santa Tereza D'Ávila

9h30 – Missa na Igreja Nossa Senhora de Fátima

11h – Missa na Igreja Menino Jesus de Praga

Paróquia Santíssimo Redentor - Borboleta

9h – Missa Solene da Matriz

Paróquia Santo Antônio do Paraibuna - Santo Antônio

15h – Adoração na Comunidade Divino Espírito Santo

Em seguida, Missa e procissão na Matriz

Paróquia São Benedito - São Benedito

8h – Missa Solene da Matriz

Paróquia São Francisco de Paula – Torreões

8h30 – Missa na Matriz

16h – Missa na Comunidade São Sebastião (Monte Verde), seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento

Paróquia São Geraldo - Teixeiras

7h - Missas na Matriz

8h30 – Missa nas comunidades São Domingos e Nossa Senhora Rosa Mística

13h30 - Missa na Comunidade Nossa Senhora Rosa Mística, seguida de carreata

16h30 - Missa na Comunidade São Domingos, seguida de carreata pelos bairros Estrela Sul e Cascatinha

19h - Missa Solene na Matriz

Paróquia São João Paulo II – Nova Era

9h – Missa na Comunidade Santo Antônio, seguida de procissão até a Matriz

Paróquia São Jorge – Melquita

9h – Divina Liturgia

Paróquia São José - Costa Carvalho

7h e 10h – Missas com Benção do Santíssimo

Paróquia São Mateus – São Mateus

7h, 8h30, 10h e 12h - Missas

9h – Missa na Capela Imaculada Conceição

Paróquia São Pedro - São Pedro

8h – Missa na Comunidade Santa Rita

8h – Missa na Comunidade Santo Antônio

9h – Missa na Matriz

15h – Missa na Comunidade Nossa Senhora da Penha

*Após as celebrações haverá carreata com o Santíssimo exposto pelas ruas dos bairros.

Paróquia São Pio X - Ipiranga

8h – Concentração e procissão em frente a Capela São José Operário

Em seguida, Missa Solene no Seminário dos Missionários do Sagrado Coração

Paróquia São Sebastião - Barreira do Triunfo

8h - Missa na Matriz, seguida de procissão

10h30 - Missa na Capela Nossa Senhora Aparecida (Dias Tavares)

16h – Missa na Comunidade Santa Maria Eterna (Humaitá)

* Confecção de tapetes: Os tapetes são produzidos por paroquianos na noite da quarta-feira (7).

Quase–Paróquia São Geraldo – Filgueiras

8h – Missa, seguida de procissão

Demais cidades do território arquidiocesano

Paróquia Nosso Senhor do Bonfim - Aracitaba/MG

16h - Missa na Matriz, seguida de procissão e bênção do Santíssimo Sacramento pelas ruas da cidade



Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Arantina/MG

15h – Missa Solene seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento

Paróquia Santa Ana- Belmiro Braga/MG

17h - Missa com procissão e bênção do Santíssimo pelas ruas centrais da cidade

*Confecção dos tapetes: A partir das 8h da quinta-feira (8), jovens e crianças da catequese se reunirão para fazer um grande tapete de 500 metros de extensão.

Paróquia Nossa Senhora das Dores - Bias Fortes

7h - Missa na Matriz

8h às 14h - Adoração ao Santíssimo

15h – Procissão, seguida de Missa

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Bocaina de Minas/MG

12h – Procissão saindo da frente da escola, em direção à Matriz, onde será celebrada Missa Solene

Paróquia Bom Jesus do Matozinhos - Bom Jardim de Minas/MG

15h – Missa seguida de procissão

Paróquia São Sebastião – Chácara/MG

17h – Missa Campal na praça principal

Seguido de momento de adoração e procissão até a Matriz

Paróquia Santo Antônio – Chiador/MG

17h - Missa na Matriz, seguida de bênção do Santíssimo Sacramento

Paróquia São Vicente de Paulo – Coronel Pacheco/MG

8h – Missa seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas da cidade



Paróquia Santíssima Trindade - Descoberto/MG

17h – Missa na Igreja São Sebastião, seguida de procissão para a Matriz

Paróquia Santo Antônio - Ewbank da Câmara/MG

17h – Missa na Matriz, seguida de procissão

* Confecção de tapetes: Haverá confecção de tapetes pelas pastorais da Paróquia a partir das 8h da manhã na quinta-feira. Os tapetes serão feitos no quarteirão próximo a Matriz. A expectativa é que sejam produzidos entre 10 a 15 tapetes.



Paróquia Santo Antônio – Goianá/MG

8h – Missa seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas da cidade

18h30 – Adoração

Paróquia Divino Espírito Santo - Guarará/MG

18h30 – Missa Solene, seguida de procissão

Paróquia Santuário Basílica Senhor Bom Jesus do Livramento – Liberdade/MG

16h – Missa na Matriz, seguida de procissão

* Confecção de tapetes: Dezenas de voluntários de diversas pastorais iniciam seus trabalhos de confecções no amanhecer da quinta-feira.

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Lima Duarte/MG

15h – Missa no centro Esportivo Lincoln Moreira Duque

Após a celebração, procissão com o Santíssimo Sacramento até a Igreja do Rosário



Paróquia Nossa Senhora das Mercês - Mar de Espanha/MG

8h – Missa no Santuário

9h30 - Missa na Comunidade São José

18h30 – Procissão saindo da Igreja Nossa Senhora do Rosário

Missa no Santuário, seguida de procissão



Paróquia São Sebastião - Maripá de Minas/MG

10h - Missa na Matriz, seguida de Procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas da cidade

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Matias Barbosa/MG

16h – Missa Solene, seguida de procissão em direção ao bairro Parque dos Sabiás

* Confecção de tapetes: Os tapetes são confeccionados por agentes de Pastorais, Movimentos e Comunidades no bairro Parque dos Sabiás

Paróquia Santo Antônio - Olaria/MG

17h – Missa, seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento

Paróquia Santo Antônio – Passa Vinte/MG

7h – Exposição do Santíssimo Sacramento na Matriz

17h – Solene Eucaristia de Corpus Christi com oração da Trezena em honra a Santo Antônio

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Pedro Teixeira/MG

10h – Missa Solene, seguida de procissão com o Santíssimo

Paróquia Divino Espírito Santo – Piau/MG

8h - Missa na Matriz, seguida de Procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas da cidade

Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Rio Novo/MG

16h – Missa Solene, seguida de procissão com o Santíssimo

*Gesto concreto da celebração: Doação de 1kg de alimento não perecível.

**Após a procissão haverá Show de Prêmios e barraquinha funcionando atrás da Matriz.

Paróquia Nosso Senhor dos Passos – Rio Preto/MG

16h - Missa na Matriz, seguida de Procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas da cidade

Paróquia Nossa Senhora da Piedade – Rochedo de Minas/MG

8h - Missa na Igreja Santa Bárbara (Roça Grande)

10h - Missa Solene em Carlos Alves

18h - Missa na Matriz, seguida de procissão com o Santíssimo



Paróquia Santa Bárbara – Santa Bárbara do Monte Verde/MG

15h - Santa Missa. Logo após, procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas da Cidade

Paróquia Santa Rita de Cássia – Santa Rita de Ibitipoca/MG

14h – Missa na Matriz, seguida de Procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas da cidade

Paróquia Santa Rita de Cássia – Santa Rita de Jacutinga/MG

16h - Missa na Matriz, seguida de Procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas da cidade

Paróquia Santa Ana – Santana do Deserto/MG

10h – Missa na Igreja Nossa Senhora Rosa Mística

18h – Missa na Matriz

Paróquia Santa Ana – Santana do Garambéu/MG

8h – Missa seguida de procissão pelas ruas da cidade

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Santos Dumont/MG

16h – Missa na Matriz, seguida de Procissão com o Santíssimo Sacramento em direção à comunidade São José Operário

Paróquia São Joaquim e Sant’Ana– Santos Dumont/MG

15h – Missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida. Em seguida procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas da cidade

*Confecção dos tapetes: Na manhã da quinta, a partir das 6h, agentes das pastorais e movimentos confeccionam os tapetes com ajuda de alguns moradores das ruas que receberam a procissão.

Paróquia São Miguel e Almas – Santos Dumont/MG

15h - Missa na Matriz, seguida de Procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas da cidade

Paróquia São Sebastião – Santos Dumont/MG

7h – Missa Solene na Matriz

17h – Missa Solene seguida de procissão até a Capela São Jorge

Paróquia Sagrada Família - São João Nepomuceno/MG

8h – Missa na Igreja Nossa Senhora Rosa Mística, em seguida procissão para a Capela Nossa Senhora Aparecida



Paróquia São João Nepomuceno – São João Nepomuceno/MG

16h – Missa na Matriz

Logo após a Eucaristia, procissão para a Igreja do Rosário.

Paróquia São Sebastião- Senador Cortes/MG

9h - Missa Solene

Paróquia Nossa Senhora da Glória - Simão Pereira/MG

20h - Missa com procissão e bênção do Santíssimo pelas ruas centrais da cidade

*Confecção dos tapetes: Os agentes de pastorais e crianças da Catequese se reunirão, a partir das 8h da quinta-feira (8), para fazer o tapete. A expectativa é que o tapete tenha 300 metros de extensão.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Conceição de Ibitipoca/MG

9h – Missa, seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento

Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Conceição do Formoso/MG

8h – Missa Solene

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Dores do Paraibuna/MG

15h – Missa, seguida da procissão do Santíssimo Sacramento

Paróquia São João Batista - São João da Serra/MG

16h – Missa, seguida de procissão do Santíssimo pelas ruas da comunidade

Paróquia São José – São José das Três Ilhas (Distrito de Belmiro Braga/MG)

11h - Missa com procissão e bênção do Santíssimo pelas ruas centrais da cidade

*Confecção dos tapetes: O trabalho será feito pelos agentes de pastorais e crianças da Catequese na quarta-feira, às 17h. A expectativa é que o tapete tenha 200 metros de extensão.

Quase-Paróquia Santo Antônio de Pádua – Santo Antônio do Rio Grande (Distrito de Bocaina de Minas/MG)

9h - Missa na Matriz

15h - Missa na Comunidade Senhor Bom Jesus dos Pobres (Mirantão)

19h - Missa na Comunidade São João Batista (Maringá)

