Devido às celebrações religiosas e a ornamentação das vias com “tapetes decorativos”, nesta quinta-feira, 8, serão realizadas intervenções no trânsito da cidade. Partindo da Igreja do Bom Pastor, às 17h, será realizada procissão saindo da Avenida Rio Branco 4516 no bairro Boa Vista, até a Catedral Metropolitana. No trecho a partir da Avenida Procópio Teixeira, os fiéis seguem pela pista central, dos ônibus, que serão desviados para as pistas laterais

Na Zona Sul, a Rua Porto das Flores, entre as ruas Ingrácia Pinheiro e Água Limpa, no bairro Santa Luzia, será interditada ao trânsito de veículos no período das 5h às 14h. Às 10h30, será realizada uma procissão saindo da praça Padre Geraldo Pelzers, Rua Porto das Flores, Rua Ingrácia Pinheiro, Av. Santa Luzia, Rua Água Limpa, retornando para a praça Padre Geraldo Pelzers.

Para estas ações, haverá desvio das linhas de ônibus 121 - Nossa Senhora das Graças/Santa Luzia e 123 - Alto Eldorado/Santa Luzia no sentido Centro/ bairro, sendo que a linha 123 passará pela Avenida Santa Luzia, lado par, indo até seu ponto final e retornando pelo lado impar até a Rua Ingrácia Pinheiro, onde continua seu trajeto normal. Já a linha 121 passará pela Avenida Santa Luzia, lado par, entrando à direita na Rua José Nunes Leal fazendo seu trajeto normal.

Já na Zona Norte, no horário de 14h30 às 18h, o trecho da Rua Tomás Gonzaga, entre a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek e Rua Berta Halfeld Paleta, no bairro Francisco Bernardino, ficará fechado para veículos devido aos eventos realizados pela Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Às 17h haverá uma procissão saindo da igreja matriz localizada na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 790, seguindo pelas ruas Tomáz Gonzaga, Berta Halfeld Paleta, Manoel Diniz da Silva, Prof. Meton de Alencar, Abílio Gomes, chegando na comunidade Nossa Senhora da Paz, localizada na Rua João Leite de Oliveira, 319, no bairro Encosta do Sol.

Para a procissão que será realizada no bairro Santo Antônio, a partir de 17h30, haverá interdição durante a passagem do cortejo nas ruas Francisco Fontainha, Pedro Trogo, Domingos Dalamura, Luiz Fellet e Francisco Cerqueira Cruzeiro.





