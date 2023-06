As inscrições para o 36º Congresso Nacional de Laticínios (CNL) e para a 42ª Semana do Laticinista (SL), eventos que compõem a programação científica do Minas Láctea 2023 “Inovação e Gourmet”, já estão abertas. Os interessados em acompanhar palestras, comunicados técnicos, exposição de pôsteres e minicursos, que acontecem nos dias 18, 19 e 20 de julho, podem se inscrever no site do evento.

O Congresso Nacional de Laticínios abordará o tema “Como a indústria de laticínios pode se preparar para o futuro?”, nos dias 18 e 19 de julho. E pela primeira vez, o evento vai dedicar um dia da programação aos queijos artesanais, no dia 20 de julho, o tema das discussões será "Inovação e Gourmet com foco nos queijos artesanais mineiros". A Semana do Laticinista contará com 12 cursos de curta duração (4 horas), conduzidos por empresas e profissionais de destaque no setor.

A programação será presencial e as atividades ocorrerão pela manhã (8h às 12) no Instituto de Laticínios Cândido Tostes (EPAMIG/ ILCT). “Os interessados têm a opção de se inscreverem só nas palestras, ou em um curso, dois cursos ou três cursos desde que em dias diferentes, já que todos são no mesmo horário. Quem se inscreve em um dos minicursos está automaticamente inscrito nas palestras. Já quem se inscreve para o Congresso Nacional de Laticínios (CNL) está apto a participar de todas as palestras, não há inscrição para palestra única”, informa a pesquisadora da EPAMIG/ILCT, Renata Golin Bueno Costa, que integra a Comissão Organizadora do CNL e da SL.

O primeiro lote de inscrições para as atividades científicas do Minas Láctea vai até o dia 25 de junho. Os valores, a programação completa, o currículo dos palestrantes e a ementa dos minicursos podem ser consultados pelo site https://minaslactea.com.br/, no qual também é possível se inscrever nas atividades. Renata destaca que as vagas são limitadas e que os interessados devem ficar atentos, especialmente aos cursos. “O número de vagas varia entre os cursos e é importante salientar que não temos como alterar esses limites”, afirma.

Apresentação de trabalhos

Quem submeteu trabalhos para o Congresso Nacional de Laticínios também deve fazer inscrição nas atividades técnicas. “Desta vez abrimos primeiro a submissão de trabalhos, sendo assim as pessoas que estão recebendo a confirmação do aceite precisam se inscrever nas palestras ou curso para poderem apresentar na forma de pôster e para que os trabalhos integrem os anais do Congresso”, explica a professora Renata.

Inovação e Gourmet

Em 2023, o Minas Láctea terá o enfoque “Inovação e Gourmet”. Além do 36º Congresso Nacional de Laticínios (CNL), e da 42ª Semana do Laticinista, a programação contará com o 46º Concurso Nacional de Produtos Lácteos (CNPL) e com a 47ª Exposição Produtos Lácteos (Expolac), que vai reunir empresas do setor para a apresentação de inovações para o mercado e contará com palestras e harmonizações de lácteos com vinhos, café e cerveja, dentre outras combinações.

Todas as atividades serão realizadas na Sede do Instituto de Laticínios Cândido Tostes (EPAMIG/ ILCT), em Juiz de Fora (MG), entre os dias 18 a 20 de julho. O Minas Láctea é promovido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária Minas Gerais (EPAMIG).

