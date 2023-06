Uma jovem de 21 anos foi encontrada morta e com o corpo carbonizado na quarta-feira (7) dentro de casa no Bairro Ipiranga, em Juiz de Fora. De acordo com a Polícia Militar, o corpo da jovem foi encontrado pela irmã.

Ainda segundo os militares, a jovem já estava desaparecida há alguns dias. O corpo estava em estado de decomposição e não foi possível verificar se havia sinais de violência. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O Acessa questionou a Polícia Civil se o caso será investigado e aguarda retorno da corporação.