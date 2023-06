Com a chegada do fenômeno El Niño ao cenário mundial, a região da Zona da Mata e Campo das vertentes devem ter as temperaturas elevadas. A informação foi confirmada pelo climatologista Renan Tristão nesta quinta-feira (8).

Segundo o climatologista, mesmo em dias que eram para ser chuvosos, a tendência será de temperaturas elevadas e alta pressão atmosférica com estiagem. "A expectativa é que o fenômeno seja de intensidade moderada a elevada. Nossa região deve ter uma maior onda de calor e estiagem em pleno período chuvoso. Lembramos que os efeitos esperados dependem da temperatura do Oceano Atântico Sul, se está mais frio ou mais quente, o que pode potencializar ou neutralizar os efeitos, porém só iremos descobrir nos próximos meses", afirma Renan.

El Niño

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do oceano Pacífico, o que acaba tendo influência no clima mundial, com impactos na temporada de furacões no Atlântico e de ciclones no Pacífico.

Veja a previsão do Tempo para o fim de semana

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sábado (10) e domingo (11) terão as temperaturas elevadas durante as tardes, porém a mínima se manter perto dos 10 ºC.

O fim de semana deve ser sem chuvas. Veja abaixo a previsão em Juiz de Fora.