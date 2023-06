Três suspeitos foram presos na noite dessa quinta-feira (9) no Bairro Marumbi, Zona Leste de Juiz de Fora por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de uso restrito e invasão de domicílio . A ação partiu da denúncia de que ocorreram disparos de arma de fogo em via pública. Uma equipe da Polícia Militar foi enviada e flagrou três suspeitos correndo pelo escadão da localidade conhecida como "Favela do Rato". Os três jovens, um de 18 anos e os outros dois de 19 anos foram abordados. Com eles foram localizados duas armas de fogo, ambas de calibre ponto 38, 12 munições do mesmo calibre, um coldre, 44 pedras de crack, R$ 493,25, um tablete de maconha e um rádio comunicador, uma balança de precisão e um celular. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia.