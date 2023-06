No feriado do dia 13 de junho, em celebração a Santo Antônio, padroeiro da cidade, será realizada uma procissão com saída às 15h do Seminário Santo Antônio, localizado na Avenida Rio Branco, 4.51, até a Catedral Metropolitana. O trajeto dos fiéis será pela pista central da Avenida Rio Branco e em seguida pela Rua Espírito Santo até o destino final. Os agentes de transporte e trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) vão controlar o trânsito no momento da passagem do cortejo. Os ônibus vão circular pelas pistas laterais da Rio Branco.



Também na terça-feira, 13, haverá interdição total da Rua Cabo Frio, no bairro Mariano Procópio, para o evento de inauguração da Quarta Adutora da cidade juntamente com uma edição especial junina da Rua de Brincar. A partir de 12h, haverá brinquedos infláveis, totó, ping pong, cama elástica e parquinho infantil. Haverá também barraquinhas com vendas de comidas e bebidas típicas, como milho verde, maçã do amor, caldos, doces e quentão. Além disso, ocorrerão apresentações do Coral da Cesama, do grupo de samba Batuque de Roda, grupo de música infantil Trupicada e DJ.



Já nos dias 15, quinta-feira, e 16, sexta-feira, a Rua João Pires Almeida com a Rua Regina Gabriela da Silva, no bairro Jardim Esperança, ficará interditada para a realização da Festa de São Pedro e São Paulo. A linha de ônibus que passa no local será desviada.