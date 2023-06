A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) preparou uma programação especial para a inauguração da Quarta Adutora, que irá garantir água tratada para Juiz de Fora pelos próximos 70 anos. Parte integrante das comemorações do aniversário da cidade, o evento acontece nesta terça (13), na Rua Cabo Frio, no bairro São Dimas.

Já a partir do meio-dia, a população poderá contar com as ações do projeto "Rua de Brincar", da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), com brinquedos infláveis (tobogã pequeno e jacaré pula-pula), jogos de mesa (totó, sinuca, ping-pong), parquinho infantil, cama elástica, slack-line e jogos com bolas. A cerimônia de inauguração da quarta adutora está marcada para às 17h, com a presença da prefeita Margarida Salomão, autoridades, empregados da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), além da população, também convidada para o evento.

A Quarta Adutora conta com um investimento de cerca de R$ 35 milhões e tem como objetivo ampliar a capacidade de transporte de água entre as unidades de tratamento até o Centro da cidade, garantindo maior segurança na distribuição do produto para todo o município. Foram implantados cerca de 7.500 metros de tubulações, com diâmetros de 1.200 e 900 milímetros, que partem da Estrada da Remonta, entre a Estação de Tratamento de Água (ETA) Marechal Castelo Branco e o bairro Parque das Torres, atravessam o Rio Paraibuna até o Acesso Norte, na divisa entre a comunidade de Barbosa Lage e o Colégio Militar, e seguem até Santa Terezinha, cortando novamente o Paraibuna, onde se interligam ao sistema da Cesama.

Após a solenidade de inauguração, haverá uma Festa Junina no local, com diversas atrações, como o Coral Cesama, Trupicada, Batuque de Roda e DJ. Para a venda de comidas típicas, 21 entidades e instituições, que compõem o programa "Mesa da Cidadania", estarão à frente das barraquinhas, disponibilizadas pela Funalfa.

A relação de entidades e instituições inclui: Médicos do Barulho, Brothers do Bem, Instituto Fênix, Instituto Entre Irmãos, Semeando Amor, Elos do Bem, Missão Resgate, Projeto Abolição, Associação dos Moradores de Benfica, Associação Lourenço Hipólito, Associação Adalberto Teixeira, Apostolado Santa Edwiges, Pastoral do Menor, Associação de Apoio a Crianças e Idosos (AACI), Feixes de Luz, Amor de Mãe, Associação de Travestis, Transgêneres e Transexuais de Juiz de Fora (Astra), Fundação Maria Mãe, Associação Unidos pela Igualdade Social (UPIS), Segredo da Vitória e Rede de Atendimento de Consultas Ambulatoriais ou Especializadas (Arca). O "Mesa da Cidadania" é coordenado pelas Secretarias Especial de Direitos Humanos (SEDH), de Assisência Social (SAS) e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).