O cão farejador Airon de Lieudegarde da Polícia Militar localizou mais de 240 pinos de cocaína, crack, maconha e revólver em uma operação da PM no bairro Parque das Águas nesta terça (13) em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante a operação no bairro os militares fizeram uma varredura e conseguiram identificar um ponto de tráfico de drogas com diversos materiais ilícitos. O cão farejador foi acionado para realizar o trabalho e localizou 243 pinos de cocaína, 60 buchas e 15 pedaços de maconha, 31 pedras e quatro pedras brutas de crack, uma sacola com cocaína, três barras de maconha, uma barra de cocaína, um revólver calibre 38, 10 munições, três sacia microtubo azul, uma sacola com microtubo, três embalagens com saco zip transparente e duas balanças de precisão.

Ainda, de acordo com a PM, pelo fato do material estar muito bem embalado a ação do cão Airon Lieudegard foi imprescindível para a localização dos ilícitos.

Um homem, que estava no local, ao ver as viaturas conseguiu fugir, mas já foi identificado. A PM segue no rastreamento.



