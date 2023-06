Um homem de 40 anos foi indiciado pela Polícia Civil por abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em uma escola pública de Juiz de Fora, nesta quarta-feira (14). O suspeito encontra-se preso. Os casos de violência foram cometidos contra meninos entre 12 e 16 anos. Ele atuava como responsável por faxinas e auxiliava nas aulas de educação física.

A equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Juiz de Fora, unidade que integra a 1ª Delegacia Regional, pertencente ao 4º Departamento da PCMG foi a responsável pela apuração dos crimes, a partir de denúncias que foram levadas ao conhecimento dos investigadores em janeiro deste ano.



Após apurações e oitiva de alunos e funcionários, que ocorreram ao longo do mês de maio, o suspeito foi preso. As investigações concluíram que o suspeito, que fazia faxina e auxiliava nas aulas de educação física de uma escola municipal, se aproveitava da função e da confiança depositada para praticar abusos contra meninos com idades entre 12 e 16 anos. Até o momento, foram constatadas três vítimas.

De acordo com a delegada responsável, Alessandra Aparecida Azallim, o homem foi indiciado por estupro de vulnerável, importunação sexual e exploração sexual, pois prometia presentes e dinheiro às vítimas. A delegada também confirmou que foi feita a representação pela prisão preventiva do investigado, já deferida pelo Judiciário.



A PCMG alerta que podem existir outras vítimas e orienta pais e responsáveis que procurem a Delegacia Especializada para registro da ocorrência. A Deam em Juiz de Fora está localizada na Rua Jarbas de Lery Santos, 1.655, no 3º piso do Santa Cruz Shopping