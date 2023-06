A Prefeitura de Juiz de Fora gastou entre os meses de janeiro a março o valor de R$ 1.068.546,36 com publicidade. A informação foi confirmada pelo Acessa no Portal da Transparência. Este foi o maior gasto desde 2014.

O Acessa questionou a Prefeitura sobre os gastos, mas não houve retorno.

A Câmara salientou que, sobre a fiscalização das despesas, o Legislativo fiscaliza rotineiramente a aplicação de recursos previstos nas leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Orçamentária Anual (LOA), debatidas anualmente pela Casa Legislativa.

Porém em relação ao valor específico gasto com publicidade, a Câmara destacou que, não comenta pautas específicas, cabendo a cada vereador e vereadora o pleno exercício de seu mandato.

Veja abaixo a relação dos gastos dos últimos anos:

Período Valores 1° Trimestre/2023 R$ 1.068.546,36 1° Trimestre/2022 R$ 484.971,80 1° Trimestre/2021 R$ 133.619,92 1° Trimestre/2020 R$ 140.933,93 1° Trimestre/2019 R$ 93.950,75 1° Trimestre/2018 R$ 770.261,32 1° Trimestre/2017 R$ 383.279,91 1° Trimestre/2016 R$ 171.985,65 1° Trimestre/2015 R$ 484.779,46

Do valor total de valor de R$ 1.068.546,36, estão entre os maiores gastos, a TV Integração com aproximadamente R$300 mil e TV Alterosa com quase R$ 170 mil. Gráficas e agências de publicidade também estão na lista. Veja relação dos gastos abaixo.

