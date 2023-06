Um caminhão derrubou um poste da Cemig e arrancou fios no cruzamento entre a Rua da Bahia e a Rua Espírito Santo, no Centro da Cidade, na tarde desta quarta-feira (14). De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, agentes de trânsito sinalizaram o cruzamento, que está interditado. A Cemig foi acionada para atender a ocorrência. Dois cavaletes foram posicionados no cruzamento entre a Rua da Bahia com a Rua Pinto de Moura para a realização dos reparos. Agentes de trânsito estão no local, assim como equipes da Cemig e das empresas de telefonia.