A Santa Casa de Misericórdia está sendo investigada por desvio de recursos públicos pelo Ministério Público de Minas Gerais. A operação No Mercy foi realizada na manhã desta quinta (15) e foram cumpridos mandados de busca e apreensão, de sequestro de imóveis, de indisponibilidade de bens e de afastamento de cargos e empregos, todos expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora.

As investigações começaram a partir de denúncias encaminhadas ao Ministério Público que reportavam favorecimentos pessoais e desvio de recursos públicos e privados da área de saúde. Provas produzidas e apresentadas para o Poder Judiciário indicam que os ilícitos apurados podem ter provocado desvio de verbas da área de saúde de cifras milionárias.

Com base nas provas apresentadas, foram expedidos mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos nas cidades de Juiz de Fora/MG e Rio de Janeiro/RJ. Além de busca e apreensão, estão sendo cumpridos os mandados de sequestro de imóveis e indisponibilidade de ativos financeiros que somam R$8.679.400,84.

Também estão sendo efetivadas medidas cautelares criminais diversas da prisão consistente no afastamento de cargo e suspensão de contratos identificados como suspeitos.

Com a operação, o MPMG visa estancar o desvio de verbas da área da saúde e arrecadas as últimas provas para demonstrar a individualização da participação e do favorecimento indevido dos envolvidos.

O processo corre em segredo de justiça.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Santa Casa para saber o posicionamento da instituição referente ao caso que, em nota, informou.

"A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora – MG, Hospital com 169 anos de atendimento à população da cidade e região, esclarece que a Instituição já vinha colaborando com as investigações do Ministério Público e isso seguirá sendo feito, mantendo a postura de transparência que sempre foi adotada pelo Hospital e sua diretoria".

Tags:

operação