A grande final da 11ª edição do Miss Juiz de Fora ocorrerá neste sábado (17), às 20h, no Teatro Paschoal Carlos Magno, localizado na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião, Centro. Lá, as sete finalistas disputarão pelo título e a vencedora vai representar a cidade no concurso Miss Minas Gerais 2023.

De acordo com a organização, as candidatas desfilarão em trajes de gala e de banho. Além do júri técnico, haverá votação popular. O concurso será apresentado por Lorena Rodrigues, a Miss Brasil 2021, e a eleita receberá a coroa das mãos da Miss Juiz de Fora 2022, Laura Andrade.

Confira o nome das candidatas:

Daniela Oliveira, Emilayne Werneck, Giovana Rufato, Jheny Alves, Joyce Mariana, Maria Novakoski e Rayssa Ribeiro.

Diley Almeida, coordenador e produtor do evento, afirma: “Estamos muito felizes com o time de candidatas. São mulheres lindas, que representam muito bem a beleza de Juiz de Fora."

Os ingressos para o concurso Miss Juiz de Fora 2023 estão sendo vendidos pelas candidatas e, no dia do concurso, estarão disponíveis na bilheteria do Teatro Paschoal Carlos Magno: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). O evento é livre para todos os públicos.