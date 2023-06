Um jovem de 21 anos ficou preso às ferragens do veículo que dirigia na madrugada deste sábado (17) na MG-482, em Conselheiro Lafaiete. A vítima disse que perdeu o controle da direção e capotou na pista molhada. Quando a equipe dos bombeiros chegou ao local do acidente. O carro ainda estava com as rodas viradas para cima. O condutor estava inconsciente.

Após realizar estabilização do veículo, os militares adotaram técnicas de salvamento e cortaram o automóvel para retirar a vítima. Ela foi tirada em segurança e devidamente imobilizada, conforme o protocolo. Durante a ação, o motorista recuperou a consciência e, segundo o registro, permaneceu responsiva, porém sonolenta até a chegada no hospital.

Com o impacto, a vítima, que estava utilizando cinto de segurança no momento do acidente, não sofreu nenhuma lesão aparente. Ele foi encaminhado ao Hospital Maternidade São José para avaliação médica.

Nenhum outro veículo se envolveu no acidente. A Polícia Militar esteve presente no local para providências cabíveis

