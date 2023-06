Um homem de 41 anos foi alvo de tiros no final da tarde de sábado, 17 de junho, no bairro Alto Santo Antônio. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a vítima não foi atingida e o carro usado no crime foi localizado.

A vítima contou aos policiais que deslocava para sua casa, quando percebeu um Gol vermelho próximo à sua residência. Neste momento, o carona com uma touca ninja desceu do veículo com arma de fogo em punho e efetuou vários disparos na sua direção, sem acertá-lo. O homem, temendo pela vida da sua família, pediu para esposa e filho descesse do seu carro e acelerou até o final da rua entrando em uma mata.

Durante rastreamento, a PM localizou o Gol vermelho usado na tentativa de homicídio abandonado. A equipe policial verificou que se tratava de um veículo clonado que foi apreendido.

Os três suspeitos de 18 anos, envolvidos no crime, foram identificados.