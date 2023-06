Dois adolescentes, de 14 e 16 anos, foram apreendidos por tráfico de drogas na tarde desta segunda (19) no bairro Cascalho em Santa Cruz de Minas.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais receberam uma denúncia anônima sobre o tráfico de drogas no bairro. Ao chegarem no local, se depararam com o adolescente, de 16 anos, que, ao perceber a chegada da PM, gritou para alertar o outro adolescente, de 14 anos, que estava na esquina de uma rua.

Os dois tentaram fugir, mas foram contidos pelos militares. Durante a tentativa de fuga, o adolescente mais novo arremessou 11 papelotes de cocaína em um lote, os quais foram recolhidos. Os militares seguiram para um outro lugar, nas proximidades, e durante as buscas encontraram mais cinco papelotes da mesma droga.

Os adolescentes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido na ação.







Tags:

Adolescente | adolescentes | apreendido | Droga | Drogas | Menor | Polícia