O abastecimento de água ficará comprometido no Bairro Santa Terezinha entre a Rua Luiz Rocha e a Avenida Rui Barbosa, em de Juiz de fora, nesta quinta-feira (22). Segundo a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), uma obra que será realizada para interligar a rede de agua do bairro e a regularização do abastecimento se dará durante a noite.

Os trabalhos serão executados pela Cesama na quinta, de 8h às 17h. Para isso, será necessário interromper o fornecimento de água local, o que pode comprometer o abastecimento dos bairros Santa Terezinha, Eldorado, Nossa Senhora das Graças e Tapera Alta.

Tags:

Abastecimento | água | Cesama | santa terezinha