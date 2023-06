A Unidade Centro II do Departamento de Atendimento ao Cidadão (DAC) terá seus serviços transferidos para o antigo Posto Policial do Bairro São Mateus, localizado na Rua São Mateus, n° 300, e tem previsão de início a partir desta quinta-feira (22). Atualmente, a Unidade está localizada na sede da Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF), que fica na Avenida Presidente Itamar Franco - 992, bairro Centro.

Os atendimentos são realizados mediante agendamento prévio, de segunda à sexta-feira, no horário de 9h às 15h, através dos telefones: (32) 2104-8530, (32) 2104-8531, (32) 2104-8580, (32) 3690-8151.

Credenciais de Estacionamento e Autorizações Diversas de Trânsito

De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), a partir desta quinta (22), os atendimentos relacionados à solicitação de Credenciais de Estacionamento para Idosos e Pessoas com Deficiência, bem como Autorizações Diversas de Trânsito, serão remanejados para o Posto de Atendimento do Prédio-Sede, localizado na Av. Brasil, 2001 - Térreo.

Da mesma forma, para estes atendimentos, os agendamentos são feitos de segunda a sexta-feira, de 9h às 15h, nos telefones acima listados.