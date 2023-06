A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) lança nesta terça-feira (20) o seu novo canal de WhatsApp para atendimento ao usuário, o número é o (32) 98420-5399. Conforme a Prefeitura de Juiz de Fora, a partir desse novo canal a Cesama disponibilizará uma comunicação direta com a população, oferecendo mais agilidade e eficiência no atendimento.



Por meio deste WhatsApp, os usuários podem ter acesso aos serviços de religação de água, informações sobre pagamentos, parcelamento de débitos, conta por média, reclamação de consumo e atestado de viabilidade técnica.

Para outros contatos e serviços, a companhia continua com diversos canais de comunicação, como o Cesama Atende, no número 115, disponível 24 horas por dia, e a Agência de Atendimento presencial, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 1001, no Centro, que funciona de segunda a sexta-feira, 7h30 às 17h30.

A empresa também disponibiliza a Agência Virtual, por meio do site e do aplicativo “Agência Virtual da Cesama - Companhia de Saneamento Municipal/JF - MG”, para celulares que utilizam os sistemas Android e IOS, é possível realizar diversos serviços de forma rápida e segura, como consulta de débitos, solicitação de segunda via de contas, alteração de titularidade, entre outros.