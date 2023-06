A manhã gelada em Juiz de Fora parecia pronta para receber a estação mais fria do ano, que começa às 11h58 desta quarta-feira (21). O inverno mal chegou e os termômetros marcaram às 6h a temperatura mais baixa de 2023 na cidade: 10,7ºC, segundo aferição oficial do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



A temperatura mais baixa, anteriormente, tinha sido em 20 de maio: 11,4 ºC.

A marcação é feita no Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), onde estão instalados os equipamentos do 5º Distrito de Meteorologia.



Na estação medida pela página da rede social, Tempo e Clima JF, no Bandeirantes a mínima foi de 06,4ºC, no bairro Bandeirantes, zona Nordeste de Juiz de Fora.



Na estação localizada no Alphaville, na região leste, os termômetros marcaram 09,3ºC.

Quase toda a cidade estava encoberta por uma cerração baixa até a chegada dos primeiros raios de sol.

A estação meteorológica localizada em Ibitipoca, Lima Duarte, marcou 03,3ºC.



Segundo especialistas, o inverno deve sofrer influência do El Niño, fenômeno que promove o aquecimento das águas do Pacífico e determina mudanças nos padrões de transporte de umidade. A nova estação será um pouco mais quente, se comparada com a média histórica, e com predomínio de tempo seco na maior parte do Sudeste brasileiro.

