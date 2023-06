Quatro homens, de 19, 28, 35 e 45 anos, foram presos após a PM localizar no carro que estavam, drogas e arma na noite desta terça (20) bairro Olavo Costa em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante uma operação de ocupação no bairro os policiais se depararam com um carro, um Vectra prata, onde os quatro suspeitos estavam. Ao avistarem os militares eles ficaram nervosos e um dos ocupantes se abaixou para não ser visto.

Os policiais então pararam o veículo e durante as buscas encontraram um revólver calibre 32, simulacro de arma de fogo, quatro celulares, 27 pedras de crack, duas balanças de precisão, uma touca tipo balaclava, três folhas contendo contabilidade de drogas, um rolo de plástico filme, um cartucho calibre 32, duas buchas de maconha, duas placas de veículo e quatro munições calibre 32.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

Tags:

Arma | Arma de fogo | Droga | Drogas | Encontra | Ilegal | Maconha