A Prefeitura de Juiz de Fora instalou novos equipamentos de radares em maio de 2022, uma das justificativas era justamente a redução do número de acidentes de trânsito, porém, em um levantamento feito pela reportagem com a Polícia Militar verificou-se que, os números de acidentes com e sem vítimas cresceram na cidade se compararmos o período de janeiro a maio de 2022 e 2023. Veja abaixo.

Acidentes de trânsito em Juiz de Fora (Fonte PM)



2022 2023 Aumento Sem vítimas 1809 1995 aumento de 10,28% Com vítimas 673 731 aumento de 8,62%

O Portal entrou em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora solicitando um posicionamento em relação aos dados apresentados, mas o Executivo não respondeu.

Radares

A empresa responsável pelos radares na cidade é a Mobit – Mobilidade, Iluminação e Tecnologia, declarada vencedora da licitação realizada em 2018. Os equipamentos capturam excesso de velocidade nas vias; os avanços de sinais; parada sobre faixa de pedestres e a circulação em faixa exclusiva de ônibus urbano e táxi.

Conforme divulgado pelo Executivo em 2022, "os equipamentos de fiscalização eletrônica entraram em operação para garantir maior segurança ao trânsito de Juiz de Fora e fazem parte da continuidade do processo licitatório realizado no ano de 2018".

Na mesma divulgação feita pela Prefeitura, o secretário de Mobilidade Urbana, Tadeu David, ressaltou que os equipamentos são necessários para garantir um trânsito seguro e o direito à vida, reduzindo o número de vítimas em virtude de acidentes, mas não foi o que a reportagem constatou por meio dos dados levantados com a Polícia Militar.

A cidade tem atualmente 54 pontos de radares, sendo 30 de excesso de velocidade; 18 de parada sobre a faixa de pedeste, avanços de sinal e velocidade; e 6 de faixa exclusiva ou local proibido.

Veja a relação completa dos endereços abaixo:

REGISTRADOR DE EXCESSO DE VELOCIDADE - FIXO

Av. Barão do Rio Branco, 190 B/C – Manoel Honório

Av. Brasil, 248 – Margem Esquerda C/B – Costa Carvalho

Av. Brasil, 669 – Margem Direita B/C – Santa Teresa

Av. Brasil, 669 – Margem Direita C/B – Santa Teresa

Av. Brasil, 7395 C/B – Cerâmica

Av. Deusdedith Salgado, 4895 B/C - Salvaterra

Av. Deusdedith Salgado, 3300 C/B - Teixeiras

Av. Juscelino Kubitschek, 273 B/C – Francisco Bernardino

Av. Juscelino Kubitschek, 273 C/B – Francisco Bernardino

Av. Juscelino Kubitschek, 1555 C/B – Jóquei Clube

Av. Juscelino Kubitschek, 1555 B/C– Jóquei Clube

Av. Pres. Itamar Franco, 3.309 B/C - São Mateus

Av. Juscelino Kubitschek, 4.951 B/C – Nova Era

Av. Juscelino Kubitschek, 4.951 C/B – Nova Era

Av. Garcia R. Paes, 705 B/C – Barbosa Lage

Av. Garcia R. Paes, 705 C/B – Barbosa Lage

Rua Paracatu, 1250 C/B – Bandeirantes

Rua Paracatu, 1581 B/C - Bandeirantes

Rua Coronel Vidal, 580 B/C – Cerâmica

Av. Rio Branco, 229 C/B – Manoel Honório

Av. Itamar Franco, S/N próximo hospital - Dom Bosco B/C

Av. Antônio Simão Firjam, 631 – Distrito Industrial (B/C e C/B)

Av. Brasil Margem Direita, 3357 – Ladeira

Av. Juscelino Kubitschek, 8040

Miguel Marinho: nas imediações do Trevo Miguel Marinho B/C

Av. Juscelino Kubitschek, 8040

Miguel Marinho: nas imediações do Trevo Miguel Marinho C/B

Av. Juscelino Kubitschek, 11423 B/C e C/B – Barreira do Triunfo

Av. Francisco Valadares, 1000 – Vila Ideal B/C

Av. Francisco Valadares, 1000 – Vila Ideal C/B

Av. Barão do Rio Branco, 4.395 B/C – Boa Vista

Ladeira Alexandre Leonel, 785 - Cascatinha (B/C e C/B)

Estrada Engenheiro Gentil Forn, 1000 – São Pedro (B/C e C/B)

Rua Diva Garcia, 1677 – Bom Jardim B/C

Rua Diomar Monteiro,2215 – Grama B/C

Rua Diomar Monteiro,2215 – Grama C/B

Rua Alencar Tristão, 235/236 – Santa Terezinha

Rua Américo Lobo, 437 - Manoel Honório

Av. Brasil S/N Margem Direita - Mariano Procópio - atrás do Museu

Av. Juiz de Fora, 25 – Recanto dos Lagos



REGISTRADOR ELETRÔNICO DE AVANÇO DE SEMÁFORO, PARADA SOBRE FAIXA DE PEDESTRES E VELOCIDADE

Av. Brasil (B/C) com Avenida Barão do Rio Branco

Av. dos Andradas com Rua Benjamin Constant (B/C)

Av. Paulo Japiassú Coelho (C/B) com Rua Tom Fagundes

Av. Paulo Japiassú Coelho (B/C) com Rua Tom Fagundes

Av. Itamar Franco com Rua Padre Café (B/C e C/B)

Av. Juscelino Kubitschek, 3689 – Cidade do Sol

Av. Getúlio Vargas 200 – próximo esquina da Rua Santa Rita

Av. Rio Branco, 3760 – Alto dos Passos B/C

Av. Rio Branco, 3760 – Alto dos Passos C/B

Av. dos Andradas com Rua Eng. José Carlos Moraes Sarmento (B/C e C/B)

Av. Francisco Bernardino com Rua Benjamim Constant

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2945 - Barbosa Lage B/C

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2945 - Barbosa Lage C/B

Av. Brasil – Margem Direita, 6345 – em frente ao shopping

Rua Floriano Peixoto esquina com Av. Rio Branco

Av. Barão do Rio Branco com Rua Benjamin Constant (C/B)

Av. Barão do Rio Branco com Rua Benjamin Constant (B/C)

Av. Barão do Rio Branco 1181 – Centro (C/B)

Av. Barão do Rio Branco 1192 – Centro (B/C)

Av. Brasil Margem Direita com Rua Mal. Setembrino de Carvalho

Ladeira

Ladeira Av. Brasil Margem Direita esquina com Rua Halfeld – Botanágua B/C

Av. Brasil Margem Direita esquina com Rua Halfeld – Botanágua C/B

REGISTRADOR ELETRÔNICO DE TRÂNSITO PROIBIDO EM FAIXA EXCLUSIVA OU EM LOCAIS COM ALGUM TIPO DE RESTRIÇÃO

Av. Brasil, 6095 – Mariano Procópio (C/B)

Av. Brasil, 9583 – São Dimas (C/B)

Av. Brasil, 7423 – São Dimas (C/B)

Av. Brasil, 5127 – Mariano Procópio (B/C)

Rua Coronel Vidal, 580 (B/C)

Rua Coronel Vidal, 2600 (B/C)

Multas

Conforme consta no Portal da Transparência, de janeiro a abril deste ano, último mês disponível para consulta, Juiz de Fora gerou quase R$7 milhões em multas, incluindo os equipamentos de radares e agentes de trânsito, o valor exato é de R$6.633.326,50 .