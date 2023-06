Um idoso, de 73 anos, foi ferido e roubado na porta de casa por um homem armado com uma faca na tarde desta quarta (21) no bairro Teixeiras, Zona Sul de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, o idoso estava abrindo o portão de casa quando foi abordado pelo suspeito que, armado com uma faca e anunciou o roubo. Na tentativa de se defender, o idoso teve um dedo da mão direita ferido.

O suspeito então, usando de força física, puxou uma bolsa, que tinha R$1mil e documentos pessoais, e fugiu logo em seguida.

A vítima foi encaminhada para o HPS com um corte no dedo. Já o suspeito ainda não foi encontrado. A PM segue no rastreamento.





