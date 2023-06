Na próxima segunda-feira (26), é comemorado o dia Nacional do Diabetes, data criada para conscientizar os brasileiros sobre a doença. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente no Brasil mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença. A Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra (Acispes), irá realizar ações na segunda no andar E2, das 12h às 15h e na terça-feira (27) no 6º e 7º andar, às 9h.

Segundo a Agência, será realizada uma atividade didática para os pacientes sobre a doença, mostrando de forma prática, as quantidades de açúcar em alimentos consumidos muito comumente, além da distribuição de panfletos e esclarecimentos de dúvidas sobre a doença.

A Acispes é referência para o tratamento da patologia, destinando um eixo de cuidado específico e integral para os diabéticos. São cerca de mil atendimentos por mês de pacientes de Juiz de Fora e mais 36 cidades da região.



Ainda de acordo com a Acispes, a finalidade do serviço é melhorar a qualidade vida dos pacientes e reduzir a mortalidade e as complicações causadas pela doença. Uma vez incluso no programa, o paciente passa a ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, que inclui, entre outros profissionais, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, médico endocrinologista além de acesso a diversos exames, de acordo com a necessidade de cada um. O intervalo entre as consultas também ocorre de acordo com o quadro clínico de cada paciente, podendo ter intervalos maiores ou menores.



Um dos tratamentos feitos com prevalência e sucesso no consórcio é o do chamado“pé diabético”, que são úlceras e feridas nos membros inferiores e que afeta até ¼ dos portadores do diabetes e pode levar a amputação dos membros. Com a nossa linha de cuidados, conseguimos a cicatrização da ferida e já foram evitadas dezenas de amputações.



Para ser atendido no Centro, o paciente deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) do seu bairro ou Secretaria de Saúde de seu município que seguirá os critérios específicos e fará o encaminhamento para o atendimento requisitado.

SOBRE O DIABETES

O Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome do metabolismo, de origem múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos. A insulina é o hormônio produzido pelo pâncreas responsável pela manutenção do metabolismo da glicose. Sua falta provoca déficit na metabolização da glicose e, consequentemente, diabetes. A doença caracteriza-se por altas taxas de açúcar no sangue (hiperglicemia) de forma permanente.