Um homem de 53 anos foi vítima de uma agressão no Bairro São Mateus, na tarde desta quarta-feira (21). Ele teria sido perseguido e agredido pelo ex-companheiro da esposa dele. Para se defender, alegou que entrou em vias de fato com o autor. O homem também disse que foi ameaçado de morte pelo autor.



Conforme o relato da vítima, o agressor não aceita o fim do relacionamento com a mulher, que possui medida protetiva contra ele, que é extensiva aos familiares dela. Após o ocorrido, ele registrou a ocorrência na Base Comunitária da Polícia Militar, no Bairro Ipiranga.





