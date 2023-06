Nesta sexta-feira (23) começa o atendimento extra de ônibus em Juiz de Fora para o Torneio Leiteiro de Penido. Confira como vai ficar o novo esquema de horários:



Além dos horários permanentes da linha 752 – Penido, haverá um horário extra saindo do distrito em direção ao Centro nesta sexta-feira (23) às 00h30. Já no sábado (24), o público terá opções para retornar do evento às 00h40, 02h15 e 3h30. No domingo (25) e último dia do evento, o horário disponível do distrito para o Centro será às 00h30. O itinerário e os horários da linha rotineira que atendem Penido podem ser acessados no Portal da PJF.



Na estrada

Em março deste ano, foi realizado um calçamento de piso em todo o distrito. Com isso, moradores e motoristas da região poderão contar com um trânsito mais fluido e seguro, principalmente durante o período chuvoso, tendo em vista que o novo piso impede o acúmulo de barro e a formação de poças d’água.

cidade | juiz de fora