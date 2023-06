Uma obra emergencial interditou os dois sentidos da Rua Américo Lobo, no trecho próximo ao número 2.579, Bairro Progresso, em Juiz de Fora, nesta quinta-feira (22).



As linhas de ônibus que transitam na via e estão sendo desviada são as seguintes: Progresso – 201, 202 e 208; Santa Paula – 204 e 210; Borborema – 206; e Progresso/Rio Branco – 239.

O itinerário alternativo durante o período de obras será o seguinte: “… Rua Américo Lobo, Rua Jovino Ribeiro, Rua Sebastião Cícero, Rua Professor José Spinelli, Rua Humberto Valério, Rua Américo Lobo…”. O mesmo desvio pode ser realizados pelos outros condutores.