Uma mulher, de 28 anos, foi agredida por dois adolescentes, um deles de 15 anos, durante um roubo de celular, perseguiu o suspeito, foi agredida novamente, mas conseguiu recuperar o celular na noite desta quinta (22) na rua Marechal Deodoro, Centro de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima relatou que estava passando pelo local quando foi abordada por dois indivíduos que, utilizando de força física, anunciaram o roubo, pegaram o celular dela e fugiram sentido a Praça Antônio Carlos.

Logo após a ação, a vítima iniciou a perseguição dos suspeitos e em determinado momento o adolescente desistiu da fuga e entregou para a vítima o celular dela. Nesse momento o outro envolvido no crime derrubou a mulher no chão e utilizando de força física fugiu do local.

O adolescente, de 15 anos, foi contido por populares até a chegada da PM. Ele foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de plantão. O segundo suspeito não foi localizado.





