Duas mulheres, de 32 e 58 anos, foram ameaçadas com uma arma de fogo durante um roubo na madrugada desta sexta (23) no bairro Benfica, Zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas estavam passando pela rua quando foram abordadas por um homem que, armado com uma arma de fogo aparentando ser um simulacro, jogou uma das mulheres no chão, anunciou roubo, porém não conseguiu pegar nada e fugiu sentido a rua Paulo Garcia. Nesse momento ele abordou a outra mulher, anunciou o roubo, pegou um celular e R$30 e fugiu.

Até o momento ninguém foi localizado ou preso. A PM segue no rastreamento.

Ameaça | Arma | Arma de fogo | mulher | PM | roubo