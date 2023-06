No último sábado (17), a Prefeitura de Juiz de Fora inaugurou a reforma da Praça Antônio Carlos, em Juiz de Fora, porém, a entrega foi feita com atraso e antes do término das obras. Conforme edital, as obras deveriam terminar em fevereiro deste ano, mas, em uma visita ao local, a reportagem constatou que ainda há obras a serem realizadas, como o término do piso, a retirada de canos externos que atravessam a praça e a construção dos banheiros públicos e o centro de informações turísticas que também estavam previstos no contrato.

As obras começaram em julho de 2022, com o investimento total foi de R$ 5.689.444,77.

O Acessa questionou o Executivo em relação aos fatos constatados, em nota a Prefeitura destacou que "os poucos reparos a serem feitos na Praça Antônio Carlos estão sendo realizados pela mesma empresa contratada para a execução das obras".

Sobre as entregas dos banheiros públicos e centro de informações turísticas previstas no contrato, a Prefeitura salientou que acontecerão em breve, mas não informou uma data para conclusão.



Veja abaixo algumas fotos do local feitas após a inauguração.

FOTO: YURI KRUSCHSKWY - Praça Antônio Carlos

FOTO: YURI KRUSCHSKWY - Praça Antônio Carlos

FOTO: YURI KRUSCHSKWY - Praça Antônio Carlos

Pista de Skate

A retirada da pista de skate gerou muitas manifestações. O estudante Pedro Henrique, de 19 anos, informou ao Portal que sempre utilizou a rampa existente na Praça, porém quando soube da retirada ficou sem entender. "Era um local muito utilizado não só por mim, mas também pelos meus amigos e outras pessoas, infelizmente estamos vindo agora para a praça, mas sem uma pista para nós", concluiu.

Sobre a construção de uma nova rampa, a reportagem questionou o Executivo, mas não houve retorno.

O palco está sendo utilizado para a prática do esporte, veja o flagrante na imagem abaixo.

FOTO: MARCELIO GUILHERME - Praça Antônio Carlos