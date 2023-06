Nesta sexta-feira (23) foi lançado o portal “Desenvolve JF”, um site voltado para a atração de investimentos na cidade de Juiz de Fora. Segundo a Prefeitura, a ferramenta reúne todas as informações necessárias para auxiliar as empresas na tomada de decisão sobre a instalação no município, apresentando Juiz de Fora como uma das melhores opções do país para receber novos negócios, considerando aspectos geoeconômicos e logísticos, segurança jurídica, liberdade econômica, disponibilidade de capital humano qualificado, oferta de serviços de qualidade, além de incentivos que reduzem a carga tributária.



O Portal também fornece informações sobre projetos e programas que acontecem na cidade, como o “JF é o que Importa”, que objetiva tornar a cidade o maior centro de importação e de distribuição logística do Estado de Minas; o “GerAÇÃO JF – Emprego, Renda e Negócios” e as políticas da Economia Solidária. Uma novidade é o lançamento do “Boletim Mercado de Trabalho”, publicação mensal da análise do Cadastro Geral de Empregados e Empregados (Caged).



Durante a apresentação do site, o secretário de Desenvolvimento Ignacio Delgado destaca: “A ideia é que o Desenvolve JF seja uma ferramenta dinâmica. Nos próximos dias, lançaremos um cadastro de terrenos e galpões para divulgação no portal, mostrando a cidade como o melhor lugar para se investir”.