Na tarde de sexta-feira (23) a Polícia Militar foi até o Bairro Santa Cândida para verificação de disparos de arma de fogo que teriam ocorrido no local. Segundo a corporação, durante as buscas , um veículo Duster fugiu ao perceber a presença dos militares, abandonado o automóvel e seguindo a fuga a pé. Foram presos dois suspeitos, de 19 e 27 anos e um menor de 17 anos apreendido. Foram apreendidas duas armas e o veículo que era segundo os militares era roubado.

A Polícia Militar destacou que, após as prisões, dois homens 23 e 25 anos deram entrada no Horpital Dr Mozat Teixeira (HPS) com ferimentos de arma de fogo. Os suspeitos já vinham praticando furtos de carro na região. Os autores, exceto o de 19 anos e as vítimas no HPS possuem antecedentes criminais e são envolvidos com o tráfico de drogas.

Todos foram encaminhados para a Delegacia Regional juntamente com as armas e o veículo apreendido.