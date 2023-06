Um homem de 23 anos foi preso durante a "Operação Ocupação" realizada no Bairro Monte Castelo, na sexta-feira (23). Segundo a Polícia Militar ao verificar denuncia anônima de tráfico de Drogas, as guarnições do 27° BPM abordaram o autor e encontraram armas e drogas. O suspeito foi preso em flagrante delito e conduzido, juntamente com os materiais apreendidos para a Delegacia de Plantão. Veja abaixo os materiais apreendidos.

- 01 Revólver cal .32

- 05 munições cal .32- 57 pinos de cocaína

- 03 Porções de cocaína

- 01 Aparelho Celular.

- 01 uma balança de precisão

- 01 uma tesoura

- 01 um frasco de anestésico

- 02 duas pomadas de lidocaína

- 07 tabletes de maconha

- Material para mistura

- 01 bola de haxixe

- Material para endolar