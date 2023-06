Um homem, de 43 anos, foi preso por tráfico de drogas após o caminhão em que ele dirigia tombar e mais de 1000 barras de maconha se espalharem pela pista, no fim da noite deste domingo (25) na Avenida JK, bairro Santa Lúcia, em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante a realização de uma operação, o motorista do caminhão, que já vinha sendo acompanhado pela PM, ao se deparar com os militares, que realizaram um cerco e bloqueio, perdeu o controle de direção e tombou o veículo.

Quando os militares foram efetuar a abordagem e prestar os primeiros socorros ao condutor, visualizaram em meio a carga de grama que havia tombado na via, várias barras prensadas de maconha. Ao todo foram apreendidas 1080 barras de maconha, R$60, um celular e o veículo.

O homem foi encaminhado para o hospital, sendo liberado em seguida. Ele foi preso e conduzido para a Delegacia de plantão juntamente com os materiais apreendidos.

