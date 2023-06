Um idoso, de 62 anos, morreu em um incêndio na noite deste sábado (24) no bairro São Benedito em Juiz de Fora.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados no fim da noite para conter um incêndio, em um imóvel de dois pavimentos, que consumiu toda a mobília do segundo andar casa. Após 40 minutos de combate de 3mil litros de água o incêndio foi debelado.

Ainda, de acordo com os Bombeiros, a vítima foi encontrada carbonizada no interior de uma suíte no segundo andar da casa. A causa do incêndio não foi informada.

A casa foi interditada para realização dos trabalhos de perícia. A Defesa Civil também esteve no local. A Polícia Civil analisou o imóvel, que inicialmente sofreu somente danos aparentes.