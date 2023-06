Um homem, de 29 anos, foi preso após tentar matar a própria mãe, de 47 anos, na madrugada desta segunda (26) no bairro Marumbi em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais encontraram a mulher em casa, inconsciente e com um grande sangramento no rosto. Eles realizaram uma busca na residência e localizaram o suspeito em um dos quartos. Ele aparentava estar sob efeitos de drogas e foi necessário o uso de força física para contê-lo.

A vítima foi encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) com suspeita de trauma crânio encefálico (TCE). Não há informações sobre seu estado de saúde.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão. Não foi informado qual a motivação do crime.





