Nesta terça-feira (27), o projeto “Procon Aqui” realizará os atendimentos na unidade móvel na Praça Abolicionista Negro Theóphilo, localizada na Avenida Garibaldi Campinhos, Bairro Vitorino Braga, em Juiz de Fora. A iniciativa acontece das 13h às 17h, com atendimento sobre direitos do consumidor.



Os atendimentos da Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) serão realizados às terças e quintas-feiras. Às terça funciona de 13h às 17h, sendo cada semana em um bairro diferente. Já às quintas a ação acontece em conjunto com a Coleta Seletiva na Praça, na Praça da Estação, de 13h às 17h.



Em todas as ações do Procon Aqui, representantes do Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário (GADC) participam para registrar solicitações de serviços de zeladoria. O projeto da Secretaria de Governo visa facilitar o acesso dos consumidores aos seus direitos.

Confira abaixo a programação das próximas ações do “Procon Aqui”:



- Toda quinta-feira, de 13h às 17h, na Praça da Estação (Centro)



27/06 (terça-feira): 13h às 17h

- Praça Abolicionista Negro Theóphilo – Av. Garibaldi Campinhos - Vitorino Braga

29/06 (quinta-feira): 13h às 17h



- Praça da Estação - Centro